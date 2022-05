LIVE. Empoli-Salernitana 1-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dal "Castellani"

La diretta testuale di Empoli-Salernitana

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski (28' st Benassi), Asllani, Bandinelli (28' st Henderson); Verre; Pinamonti, Cutrone (12' st Bajrami). A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Ismajli, Baldanzi, Viti. Allenatore: Andreazzoli.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos (8' st Bonazzoli), L. Coulibaly (1' st Ruggeri), Ederson, Obi (17' st Zortea); Verdi, Djuric. A disposizione: Belec, Russo, M. Coulibaly, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Massa di Imperia. (assistenti Peretti e Alassio) - IV uomo: Marcenaro - Var: Di Bello - Avar: Abbattista

RETI: 31' pt Cutrone (E)

NOTE. Ammoniti: Radovanovic (S), Henderson (E). Angoli: 2-9. Recupero: 0' pt

29' - Ammoniti Radovanovic ed Henderson.

28' - Doppio cambio nell'Empoli: escono Zurkowski e Bandinelli, entrano Benassi ed Henderson.

23' - Occasionissima per l'Empoli: Bandinelli trova Parisi al centro dell'area di rigore, l'esterno spara altissimo.

20' - La Salernitana prova a spingere ma senza rendersi pericolosa dalle parti di Vicario.

17' - Cambio nella Salernitana: esce Obi, entra Zortea.

15' - Clamorosa palla gol per l'Empoli: Sepe prima dice di no a Bandinelli e poi vola su Bajrami, deviando in angolo.

12' - Cambio nell'Empoli: esce Cutrone, entra Bajrami.

11' - Empoli pericolosissimo in contropiede con Cutrone che a tu per tu con Sepe colpisce il palo.

10' - Incredibile palla gol per la Salernitana con Bonazzoli che da due metri colpisce a colpo sicuro, Vicario salva.

9' - Occasione da gol per l'Empoli: cross dalla sinistra di Bandinelli, Cutrone colpisce di testa con la palla che esce di pochissimo.

8' - Cambio nella Salernitana: esce Kastanos, entra Bonazzoli.

6' - Doppia occasione per l'Empoli: Verre prima si vede respingere una conclusione da Sepe e poi sulla ribattuta calcia sull'esterno della rete.

5' - Ci prova la Salernitana con Ederson, palla alta sulla traversa.

3' - Inizio molto più intenso da parte della Salernitana che prova a pigiare sull'acceleratore.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Lassana Coulibaly, entra Ruggeri che si posizionerà nel terzetto difensivo e Radovanovic avanza a centrocampo.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: Empoli avanti 1-0 sulla Salernitana. Decide per il momento la rete di Cutrone.

44' - Conclusione di Mazzocchi dalla destra, palla che esce di poco alla destra di Vicario.

41' - Ancora Salernitana viva dalle parti di Vicario con Ederson, il tiro del brasiliano si pede a lato.

37' - Salernitana pericolosissima con un gran tiro di Radovanovic dalla distanza che esce di pochissimo alla destra di Vicario.

35' - Ci prova Verdi con un'azione personale ma il tiro dal limite è debole e viene bloccato da Vicario.

34' - La Salernitana prova a reagire: cross dalla destra di Mazzocchi, Romagnoli anticipa di un soffio Djuric.

31' - GOL EMPOLI - Invenzione di Asllani che pesca in area Cutrone, abile ad inserirsi e calciare di destro alle spalle di Sepe: toscani avanti.

27' - Grande giocata di Fazio che recupera palla all'altezza del centrocampo, avanza fino al limite e poi serve al centro Djuric che viene anticipato di un soffio in calcio d'angolo.

23' - Empoli pericoloso: cross dalla destra di Cutrone, Gyomber non rischia e spazza in corner.

21' - Ci prova Verdi dalla distanza, palla alta.

17' - Iniziativa di Kastanos sulla sinistra, palla al centro per Mazzocchi che tenta la battuta a volo ma strozza il tiro, Djuric non ci arriva di testa.

13' - Punizione calciata forte e tesa da Verdi, Parisi devia in angolo di testa.

10' - Risponde l'Empoli con un tiro da fuori di Bandinelli che si perde alla sinistra di Sepe.

8' - Ancora Salernitana pericolosissima: colpo di testa di Gyomber, Vicario riesce a salvare con un colpo di reni.

7' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Djuric colpisce, Parisi salva sulla linea di porta.

6' - Djuric prova a girarsi in area e calcia, palla deviata in angolo.

2' - Empoli subito pericoloso con Cutrone che s'infila in area e calcia, Sepe blocca.

1' - Fischio d'inizio: l'Empoli gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Empoli-Salernitana.

IL PRE-GARA. C'è una sola novità nell'undici iniziale della Salernitana: a sinistra Nicola si gioca la carta Obi per dare più sostanza al centrocampo. Per il resto tutto confermato. Davanti a Sepe spazio al terzetto formato da Gyomber, Radovanovic e Fazio. Lassana Coulibaly sarà il perno di centrocampo, Ederson e Kastanos le mezzali con Mazzocchi a destra. Davanti conferme per Djuric e Verdi. Al seguito della squadra anche Danilo Iervolino che prima del fischio d'inizio è sceso sul rettangolo di gioco per salutare i tifosi granata: al Castellani ne sono attesi almeno 6mila.