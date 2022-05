VIDEO. Salernitana, che gioiA: l'auto di Ribery bloccata da due ali di folla Il calciatore era di passaggio in centro ma è stato notato dai sostenitori

Continua a crescere la febbre del tifo a Salerno. La clamorosa salvezza conquistata dalla Salernitana ha fatto impazzire di gioia i tifosi della Salernitana che hanno festeggiato per tutta la notte. Ma l'entusiasmo non si è ancora assopito. In giornata centinaia di tifosi hanno atteso in centro l'arrivo di Federico Bonazzoli che ha mantenuto la promessa fatta nelle scorse settimane, offrendo brioche con il gelato a tutti. Ma l'entusiasmo ha travolto anche Franck Ribery: il fuoriclasse francese, di passaggio in auto lungo Corso Garibaldi, è stato letteralmente avvolto da una folla festante che lo ha osannato per diversi minuti, mandando in tilt circolazione. Il calciatore è riuscito a "liberarsi" dal blocco con non poca fatica, proseguendo poi in direzione via Roma. Il francese, tra l'altro, in mattinata aveva trascorso qualche ora in città, prendendo in prestito per qualche minuto anche una bicicletta di un tifoso. Immagini che sono state diffuse attraverso i social e che hanno fatto il giro del web.