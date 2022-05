Salernitana, l'a.d. Milan a 696: "In 5 anni sogniamo di essere tra le prime 10" "A giugno il lancio della campagna abbonamenti. Lavoreremo per riaprire la Curva Nord"

Intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione Granatissimi, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha svelato i progetti che ha in mente la società del presidente Danilo Iervolino per la piazza granata.

RICONFERMA SABATINI

E' il primo paletto che mettiamo per la nuova stagione. Con il direttore abbiamo iniziato una sfida importante, non era scontato. Ha avuto un trend molto significativocome rendita sportiva. Siamo stati la quarta squadra dopo Milan, Inter e Napoli. Non era scontato dall'inizio.

Il direttore sportivo ha portato calciatori che abbiamo scoperto o riscoperto. Sin da lunedì ci siamo messi a lavoro per costruire una squadra che, per ambizioni, si dovrà posizionare tra il 13esimo ed il 14esimo posto. Ma naturalmente questo lo dovremo conquistare sul campo. Andremo a rafforzarla in alcuni reparti con calciatori giovani ma anche figure esperte e di sperssore. Non partiamo da zero ma da un team che ha dimostrato coesione sul campo. Già dalla prossima settimana saremo a Milano per iniziare a lavorare al mercato.

Noi siamo persone che hanno capacità di ascolto, di pragmatismo. Abbiamo dimostrato in altre realtà di essere vincenti. Il lavoro deve essere programmato e pianificato. L'ambizione è di non patire più un campionato come quello appena concluso. Dopo la partita con il presidente ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti “mai più una situazione del genere”. È giusto essere ambiziosi nella vita. Il progetto che noi abbiamo in mente è a cinque anni. All'interno di questo percorso vogliamo costruire tanto ed arrivare in alto. Il sogno sarebbe arrivare tra le prime dieci ma è chiaro che il calcio va sempre giocato.

RICONFERMA NICOLA

Con Davide Nicola abbiamo condiviso un bellissimo percorso, non è nostra intenzione interromperlo. Non penso che ci saranno difficoltà per il rinnovo ma è corretto aspettare il momento del confronto con la società. E penso che questo avverrà nelle prossime ore.

SETTORE GIOVANILE

Il nostro è un progetto che vede il settore giovanile come elemento cardine. Nell'ultimo mese e mezzo ci siamo proiettati sulla prima squadra. Da ieri, però, abbiamo un gruppo di osservatori internazionali che, con l'aiuto di tecnici internazionali provenienti da Spagna e Portogallo, stanno effettuando una selezione tra 540 ragazzi che hanno partecipato ai provini. Ci sarà un'area scouting nuova, tecnologicamente molto evoluta. Per creare non solo un vivaio ma un modello Salernitana. Modello che già esiste nell'Atalanta e nel Sassuolo ma vorremmo che il nostro fosse ancora più connesso con il territorio e con il Sud.

STADIO ARECHI

Abbiamo deciso di aprire un dialogo, presentando uno studio che parte dall'analisi di tanti impianti europei e abbiamo declinato quella che per noi deve essere la nuova casa della Salernitana. Un luogo nel quale, secondo noi, devono essere presenti alcuni servizi importanti: un'area hospitality, una gestione dei flussi più fluidi verso lo stadio, un luogo di aggregazione sociale ma anche un piccolo incubatore di start up per i giovani che vogliono dedicarsi al mondo dello sport e del calcio. Ne abbiamo visto uno in Liguria molto interessante.

Faremo una sorta di convenzione ponte che ci permetterà di iscriverci al campionato e la stiamo già predisponendo. Sarà presentata al Comune e ci sarà un miglioramento di alcune infrastrutture su nostro investimento. Continueremo il dialogo con il Comune per arrivare ad una progettualità condivisa. Ci prenderemo qualche mese per arrivare ad un progetto definitivo.

CENTRO SPORTIVO

Abbiamo analizzato molte proposte, ce ne sono arrivate 23 tra Salerno e provincia. Ci siamo focalizzati su un paio, una città e una leggermente fuori. Entro l'estate decideremo e svilupperemo il tutto in tempi molto veloci, entro un anno, massimo un anno e mezzo. Siamo andati a discutere con chi ha costruito il Viola Camp a Firenze, con Joe Barone e l'architetto che ha realizzato quell'impianto. Quindi oggi siamo molto più consapevoli. Credo che a breve vi diremo quale sarà la nostra scelta.

CURVA NORD

Il problema ci è noto, abbiamo da tempo aperto un dialogo con Prefettura e Questura, abbiamo cercato di arrivare a fine campionato trovando delle soluzioni. Ma la Curva Nord necessita d'interventi radicali, cercheremo di farli in queste settimane che ci separano dall'inizio del campionato. Nello stadio ci sono degli interventi strutturali molto importanti da fare, mancano delle strutture per i disabili e questo fa si che poche persone possano accedere a vedere la partita. Anche su questo fronte ci sarà un impegno da parte della società.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

L'intento è di essere una società molto inclusiva rispetto alle famiglie. Non so ancora darvi dati e cifre. Faremo delle proiezioni e credo che entro qualche settimana, entro giugno, usciremo con una campagna marketing legata agli abbonamenti.

RITIRO PRE-CAMPIONATO ED AMICHEVOLI

Abbiamo deciso il Tirolo perché le ambizioni di una squadra come la Salernitana sono importanti. In quella zona c'è la massima frequentazione delle squadre di serie A e quindi abbiamo iniziato a fare uno scouting di zone. Abbiamo trovato il circondario di Innsbruck molto adeguato anche perché il mister ci ha chiesto una struttura con impianti idonei. Ci sarà sicuramente una parte importante dedicata anche ai tifosi che vorranno seguirci in questa esperienza. Ci stiamo concentrando per avere delle amichevoli, penso quattro, di cui due con squadre internazionali. Questo per dare anche il sipario sulla nuova Salernitana. Avremo, poi, anche un altro momento, più vicino a Salerno, nel centro Italia. Venerdì sigleremo un accordo con l'Amministrazione comunale.