Sport e Salernitana: a Pontecagnano Faiano incontro con Federico Buffa A seguire saranno presentati anche due libri dedicati alla formazione granata

La città di Pontecagnano Faiano accoglie Federico Buffa, giornalista sportivo di fama internazionale, ma anche narratore ed esperto conoscitore dei processi comunicativi. L’ospite sarà presente in Piazza Sabbato domani (mercoledì 8 giugno), alle 19, dove si cimenterà in una avvincente conversazione con Andrea Criscuolo.

Seguirà la presentazione di due libri sul passato, il presente ed il futuro della Salernitana: Macte Animo, qui si fa la storia di Gaetano Ferraiuolo e Ultras Salerno, di Dario Cioffi, Umberto Adinolfi e Mario De Fazio.

Un pomeriggio di grandi contenuti e riflessioni, dunque, intervallati da spettacoli per bambini e distribuzione di gadget della squadra calcistica del cuore. In programma, anche la presenza di una rappresentanza del team di Iervolino con l’Amministratore delegato Maurizio Milan. Partner dell’iniziativa sono: Saggese Edizioni e Pontecagnano Academy.

«Con l’intento di portare la cultura ovunque, abbiamo pensato ad un pomeriggio in piazza, fra la gente, a parlare di temi molto avvertiti dalla comunità: lo sport in generale e la Salernitana in particolare. Lo faremo incontrando un grande esperto in materia, Federico Buffa, apprezzato dai giovani e non solo. Altrettanto piacevole sarà discutere con autori locali, che hanno voluto ripercorrere i momenti salienti di una storia, quella granata, che ancora oggi ci fa entusiasmare e sognare. La cultura non si ferma, ma continua a rendere più viva e fertile la nostra città», ha dichiarato l’assessore al ramo Adele Triggiano.

«Continuiamo un percorso tutto in discesa: dopo gli eventi al Museo, l’incontro con Marisa Laurito e Giovanna Mozzillo, diamo il via ad un’altra giornata di approfondimento e di confronto. Federico Buffa saprà incantare il pubblico con le sue performances ad alto livello e lo stesso faranno gli scrittori locali, che ci porteranno la loro esperienza di supporters e di giornalisti. Mai come oggi si avverte il bisogno di riempire le piazze e noi abbiamo scelto di farlo seguendo la strada della qualità. Personaggi come questi non possono che arricchire il nostro bagaglio di esperienze e di conoscenze: l’invito resta quello di condividere momenti e di suscitare nuove emozioni», ha sostenuto il Sindaco Giuseppe Lanzara.