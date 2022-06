Salernitana, parte la corsa ai riscatti: il ritorno di Bonazzoli è la priorità Da definire anche le posizioni di Kastanos e Ruggeri, più difficile la riconferma di Ranieri

Priorità ai rinnovi e ai riscatti. È la strategia di mercato delineata dalla Salernitana che, in questa fase, intende prima riconfermare i protagonisti della passata stagione per poi puntellare l'organico. Il club granata avrà di tempo da oggi a venerdì per esercitare l'opzione su alcuni calciatori. In cima alla lista c'è Federico Bonazzoli, capocannoniere del cavalluccio marino che ha manifestato anche alla Sampdoria la volontà di tornare a Salerno. La società del presidente Danilo Iervolino è pronta ad offrire 6 milioni per l'attaccante ma bisognerà capire se i liguri, poi, eserciteranno il controriscatto (anche alla luce dell'interessamento del Bologna per l'attaccante). Da definire le posizioni di Grigoris Kastanos e Matteo Ruggeri che potrebbero essere riscattati da Juventus ed Atalanta. Più difficile, invece, riportare in granata Luca Ranieri: la Fiorentina, infatti, intende provare il calciatore che dovrebbe partire per il ritiro con i toscani. In queste ore, intanto, proprio la società gigliata è piombata con forza su Milan Djuric: la Viola ha offerto un biennale al bosniaco che è in scadenza di contratto con la Salernitana. Un interessamento concreto che mette nuovamente in dubbio la riconferma dell'attaccante che, tra l'altro, piace anche al Napoli. Proprio in questi giorni, infatti, la società granata stava dialogando con l'agente del bosniaco Vittorio Sabbatini per provare a raggiungere l'intesa sul rinnovo. Le parti, in realtà, ne stanno parlando da tempo ma senza riuscire a trovare l'accordo: la Salernitana offre un biennale, il calciatore vorrebbe un anno di contratto in più. Le prossime ore, a questo punto, saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Djuric.