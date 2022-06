Salernitana, Atalanta-Ederson: affare fatto! In granata arrivano due Under 21 Decisivo l'incontro di oggi a Milano, saluta il centrocampista brasiliano

L’incontro tra Morgan De Sanctis e Matteo Lovato è terminato con la fumata bianca. Il difensore dell’Atalanta, reduce dall’esperienza al Cagliari, ha accettato il trasferimento all’ombra dell’Arechi nell’ambito dell’operazione che porterà Ederson in nerazzurro. L’Atalanta verserà circa 15 milioni nelle casse della Salernitana che beneficerà anche del trasferimento a titolo definitivo di Lovato e del prestito secco di Caleb Okoli. Entrambi i calciatori sono nel giro dell’Under 21 italiana e rappresenteranno valide soluzioni per la retroguardia di Davide Nicola. Lovato, nonostante la giovane età (è un classe 2000), ha già collezionato 47 presenze in serie A con le maglie di Verona, Atalanta e Cagliari.

Okoli, invece, è un difensore centrale classe 2001 che è reduce dalla vittoria del campionato di serie B con la maglia della Cremonese (27 presenze ed 1 gol). Per lui, che è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, sarà la prima esperienza in massima serie.

Termina dopo sei mesi, invece, l’avventura alla Salernitana di Ederson: arrivato a gennaio dal Fortaleza per una cifra pari a 6,5 milioni di euro, il centrocampista voluto da Walter Sabatini sarà rivenduto per più del doppio (ai 15 milioni di euro versati dall’Atalanta vanno aggiunti i circa 7 milioni per il trasferimento a titolo definitivo di Lovato). In granata ha collezionato 15 presenze, 2 gol ed un assist.