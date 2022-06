Giochi del Mediterraneo, Boxe: Mouhiidine è l'incubo dello spagnolo Reyes L'iberico è stato battuto per la terza volta consecutiva, il campano punta alla medaglia d'oro.

Dopo il sontuoso cammino agli Europei, dove ha vinto l’oro travolgendo gli avversari, Aziz Abbes Mouhiidine ha messo nel mirino I Giochi del Mediterraneo. Il pugile di Mercato San Severino è una delle stelle della spedizione italiana ad Oran in Algeria e l’esordio ha confermato il suo status di favorito assoluto nella categoria dei 91kg.

Sulla sua strada è capitato ancora una volta, la terza tra Mondiali, Europei e Giochi del Mediterraneo, lo sfortunato spagnolo d’origine cubana Emmanuel Reyes Pla. L’iberico è stato battuto ancora una volta dall’azzurro che ha confermato il suo ottimo stato di forma e una mentalità da campione, offrendo al pubblico la sua boxe spettacolare ed efficace.

Per Aziz Abbes Mouhiidine la corsa verso il gradino più alto del podio è iniziata in maniera esaltante e in semifinale dovrà vedersela con il greco Vakgan Nanitzanian. Il campano partirà ancora una volta col favore del pronostico perché l’obiettivo è la medaglia d’oro.