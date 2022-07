Salernitana, Radovanovic: «Siamo un bel gruppo, l'obiettivo resta la salvezza» Il difensore: «Chi arriverà dovrà mettersi a disposizione e integrarsi subito»

Piedi per terra e tanta voglia di lottare per la Salernitana. Dal ritiro di Jenbach, in Austria, Ivan Radovanovic ha indicato la strada che dovrà seguire il cavalluccio marino nel prossimo campionato di serie A. Il serbo, che Davide Nicola intende riconfermare nella batteria dei difensori, è stato il primo tesserato a parlare in conferenza stampa. «Abbiamo una bella ossatura e questo sarà importante. La permanenza del mister ci permetterà di dare continuità. Per alcuni di noi svolgere il ritiro fin dall’inizio sarà un bel vantaggio, a gennaio io e Fazio siamo arrivati senza preparazione e abbiamo faticato un po’», ha spiegato il calciatore che, dopo l'impresa salvezza centrata a maggio scorso, intende scrivere nuove pagine di storia a tinte granata. «La permanenza di alcuni “vecchi” e del mister è importante. Ci sono alcuni giovani che dovranno imparare tanto e noi dobbiamo metterci a disposizione, ma se sono qui è perché hanno talento. Io, Fazio, Gagliolo e Sepe abbiamo esperienza e dobbiamo metterci a disposizione; Ribery lo ammiro, nonostante abbia vinto tantissimo ha sempre un grandissimo entusiasmo, è prezioso nello spogliatoio».

Nessun dubbio su quale sia l'obiettivo stagionale della Salernitana. «Dobbiamo rimanere umili, con i piedi per terra. L’obiettivo è raggiungere i 40 punti, quest’anno sarà più difficile. Lo scorso anno ci siamo salvati con il gruppo, abbiamo fatto quadrato vecchi e nuovi; chi arriverà dovrà mettersi a disposizione e integrarsi subito. Non dimentichiamoci che ci siamo salvati all’ultima giornata, non dobbiamo pensare a qualcosa in più. Sarà importante partire bene e fare più punti possibili».