Salernitana, Candreva incantato dall'Arechi: «Che atmosfera!» Anche Vilhena ringrazia i tifosi: «Siete stati fantastici»

Chi ha vissuto le emozioni dello scorso campionato, conosceva già il calore dell'Arechi. Per i nuovi arrivati, invece, la sfida contro la Roma è stata la prima occasione per toccare da vicino la spinta dei tifosi della Salernitana. In oltre 26mila hanno gremito gli spalti di via Allende, tributando un caloroso applauso ai calciatori nonostante la sconfitta.

Uno spettacolo che ha lasciato senza parole gli ultimi arrivati in casa granata. «Che atmosfera ieri sera. Contento per la prima gara in maglia granata, un po’ meno per il risultato. Continuiamo a lavorare e a crescere”, ha scritto sui social Antonio Candreva, tra i più attesi ed acclamati dai sostenitori del cavalluccio marino. «Sono felice per questa prima partita con il nuovo club. Tifosi, siete stati fantastici», gli ha fatto eco Tonny Vilhena, numero 10 della Salernitana che ha infiammato il pubblico con diverse giocate interessanti. Anche Davide Nicola ha scelto i social per commentare la prestazione contro la Roma: «Di gara in gara lotteremo con lo spirito, il carattere e la tenacia dimostrata stasera, giocando e crescendo da squadra».