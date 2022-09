Gelbison, colpo in difesa: arriva Riccardo Cargnelutti Il difensore arriva dal Potenza

Colpo in difesa della Gelbison sul filo del gong. La società rossoblù si è assicurata, infatti, il difensore Riccardo Cargnelutti dal Potenza.

Nato a Latina 23 anni fa, il forte difensore centrale 190 cm, puo’ ricoprire il ruolo di centrale difensivo sia a destra che a sinistra. Grazie alla sua statura, si fa valere molto sottoporta sui calci piazzati dove spesso, si inserisce nel tabellino dei marcatori.

Cresciuto nel settore Giovanile della Roma alla corte di Alberto De Rossi, Cargnelutti ha militato per una stagione anche tra le fila del Torino per poi fare ritorno in maglia giallorossa. Da lì, il passaggio al professionismo prima con i canarini del Modena con l’Alma Juventus Fano con la quale in due anni colleziona 35 presenze e 2 reti.

Poi, l’approdo a Potenza dove la scorsa stagione è sceso in campo 28 volte mettendo a segno 4 reti che per un difensore sono un buon biglietto da visita. Un altro tassello per rinforzare la rosa a disposizione di Mister Esposito.