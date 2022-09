LIVE | Salernitana-Empoli 0-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta web di Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Daniliuc, Sambia, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Piatek. Allenatore: Nicola

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Haas; Pjaca; Lammers, Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Bajrami, Akpa Akpro, Ekong, Marin, Degli Innocenti, Fazzini, Bandinelli. Allenatore: Zanetti

ARBITRO: Abisso di Palermo - assistenti: Lo Cicero e Pagliardini. IV uomo: Rutella. Var: Marini – AVar: Longo.

RETI: 31' pt Satriano (E)

NOTE. Spettatori: 18173 di cui 8118 abbonati. Angoli: 0-5.

31' - GOL EMPOLI - Henderson crossa dalla sinistra, Satriano prende il tempo a Fazio e di testa mette la palla all'incrocio.

28' - La Salernitana prova a farsi vedere nell'area di rigore di Vicario, serie di cross che non sortiscono gli effetti sperati. Granata che sembrano sulle gambe.

26' - Cooling break allo stadio Arechi.

19' - Ancora Empoli pericoloso: Pjaca va via sulla sinistra con un tunnel a Candreva, entra in area e appoggia per Lammers che controlla male e manca la battuta a rete.

16' - Risponde la Salernitana: traversone dalla sinistra di Mazzocchi, la palla arriva a Candreva che tenta la battuta a volo, alto.

14' - Ancora Empoli pericoloso con Lammers che entra in area e calcia a rete, Sepe si distende e salva. Salernitana in difficoltà.

11' - L'Empoli mette i brividi alla difesa granata con Satriano che per poco non intercetta un rinvio di Sepe. Meglio la squadra toscana in questa primissima fase di gara.

8' - L'Empoli prova a spingere, terzo tiro dalla bandierina consecutivo per i toscani.

7' - Arriva il dato delle presenze: 18173 spettatori di cui 8118 abbonati.

5' - Dia va via in velocità e tenta la battuta dai trenta metri, la palla viene respinta da Ismajli.

1' - Partiti! La Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre schierate sul terreno di gioco dell'Arechi: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Empoli.

Ovazione all'Arechi per Danilo Iervolino che "concede" la standing ovation anche a Morgan De Sanctis, Simone Lo Schiavo e Giulio Migliaccio.

IL PRE-GARA. Nicola cambia una sola pedina rispetto alla squadra che ha pareggiato a Bologna: fuori Bradaric, dentro Candreva con Mazzocchi che scala a sinistra. Nonostante le tre partite in otto giorni, dunque, il tecnico della Salernitana sceglie la strada della continuità. Davanti a Sepe spazio al trio composto da Bronn, Gyomber e Fazio. Maggiore sarà il play con Coulibaly e Vilhena mezzali. Davanti fiducia a Bonazzoli e Dia. Diverse novità, invece, nell'Empoli: Zanetti conferma il 4-3-1-2 ma cambia diverse pedine. Pjaca sarà il rifinitore alle spalle di Lammers e Satriano.