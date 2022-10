La Salernitana umiliata in Emilia, il Sassuolo passeggia e vince 5-0 Al Mapei stadium i granata crollano: seconda sconfitta consecutiva in campionato per Nicola

La Salernitana affonda nella pianura emiliana: contro il Sassuolo umilitante 5-0 subìto dalla compagine granata, che rimedia una pesantissima sconfitta.

Fin dall'inizio del match il Sassuolo indirizza la gara secondo la propria filosofia, con ripartenze veloci e geometrie precise. La Salernitana va sotto e prova a reagire, ma nel momento migliore subisce il raddoppio su rigore. Un goal che taglia le gambe ai granata, apparsi anche un po' molli fisicamente.

Nella seconda frazione di gioco mister Davide Nicola prova a mescolare le carte, ma le sostituzioni che funzionano sono quelle di Dionisi. Il Sassuolo continua a macinare gioco ed occasioni e quasi ogni volta che si affaccia dalle parti di Sepe va in rete. Alla fine, nel match storico per il primo arbitro donna in serie A, la Salernitana lascia il campo con un pesante 5-0. Sconfitta da archiviare rapidamente per rialzarsi.

Inevitabile una nota per i tifosi granata: oltre 5mila sugli spalti del Mapei Stadium, nonostante il pesante passivo non hanno mai smesso di incitare la squadra. Come sempre, per loro è l'ennesima vittoria.

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic (67' Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (80' Obiang), Lopez, Thorstvedt (67' Harroui); Laurientè, Pinamonti (1' st Alvarez), Ceide (59' Antiste). A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Matheus, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos. All. A. Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn (1' st Bradaric), Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore (1' st Radovanovic), Vilhena (60' Bonazzoli), Mazzocchi (81' Kastanos); Piatek, Dia (81' Botheim). A disp: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Valencia, Gyomber, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All. D. Nicola.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. Livorno). Ass. Ranghetti e Vivenzi. IV Uomo: Chiffi. Var: Mariani. Avar: Di Martino.

Nel pre-partita ha parlato il presidente Danilo Iervolino: «I tifosi non ci abbandonano mai, ci seguono sempre e oggi sono in 4mila. Abbiamo una tifoseria speciale che rappresenta decisamente il dodicesimo uomo in campo per noi», le parole della guida del club. Che poi ha aggiunto: «La partita con la Juventus ha manifestato qualche disattenzione, veniamo da una sconfitta casalinga, ma sono contento del fatto che la squadra giochi, anche se mi aspettavo qualche punto in più». Un ultimo commento sulla prima in assoluto per un arbitro donna in serie A «Ho manifestato grande felicità per quest’apertura della professione alla donna, ci auguriamo di vedere una partita spettacolare», ha concluso Iervolino.

LA CRONACA DELLA PARTITA:

1' fischio d'inizio, si parte

4' Pinamonti pericoloso, ma la palla finisce sul fondo

6' palla filtrante di Coulibaly per Candreva, cross rasoterra a centro area ma nessuno riesce ad impattare

11' ancora un cross di Candreva, sponda di Piatek ma Dia non ci arriva: l'occasione sfuma

12' Sassuolo in vantaggio: Laurientè punisce Sepe con un tiro angolato

Il goal del Sassuolo: ottima iniziativa di Thorstvedt che serve Laurienté. Bronn gli concede forse troppo spazio, per il calciatore neroverde colpo da biliardo alla sinistra del portiere granata

17' Sassuolo vicino al raddoppio: Thorstvedt approfitta di un buco difensivo, Sepe gli nega la gioia del goal

20' Ancora Sassuolo: tiro di sinistro dalla distanza di Rogerio, la palla abbondandemente a lato

25' reazione Salernitana: buona occasione per Dian su assist di Maggiore, ma i padroni di casa si salvano

31' Ancora Laurienté, che da solo davanti a Sepe calcia debole e centrale

34' grande occasione Salernitana: Dia dal limite sfiora il palo con una grande conclusione dal limite dell'area

37' Maggiore commette fallo in area, l'arbitro concede calcio di rigore: il var conferma

39' raddoppio Sassuolo: Pinamonti dal dischetto non perdona, Sepe battuto

46' occasionissima Salernitana: Piatek di testa su cross di Mazzocchi, Consigli si supera: l'arbitro aveva comunque fermato il gioco per un fallo dell'attaccante polacco

49' fine primo tempo, il Sassuolo conduce 2-0: neroverdi meglio dei granata, ma il doppio svantaggio forse è troppo pesante per la Salernitana

INIZIO SECONDO TEMPO - La Salernitana cambia: Bradaric e Radovanovic al posto di Bronn e Maggiore. Nel Sassuolo Alvarez sostituisce Pinamonti

51' occasione Ceide: conclusione fermata da Sepe, ma l'arbitro annulla tutto per un tocco di mano

53' terzo goal del Sassuolo: Thorstvedt, tra i migliori in campo, sfrutta un assist di Alvarez e al volo di sinistro insacca all'incrocio. Per la Salernitana è notte fonda

60' Nicola prova il tutto per tutto: fuori Vilhena, molto nervoso, al suo posto Bonazzoli

69' Bonazzoli ci prova, tiro di sinistro ma nessun problema per Consigli

75' occasionissima Salernitana: cross dal vertice dell'area, Piatek di testa sfiora il goal dell'1-3

76' anche Harroui partecipa alla festa del Sassuolo: nuovo buco difensivo, il calciatore neroverde ha gioco facile ad appoggiare in rete di piatto: Salernitana-Sassuolo 4-0

92' pokerissimo Sassuolo: è il nuovo entrato Antiste a firmare il 5-0 con un tiro che si insacca nell'angolino alla destra di Sepe

FINE PARTITA