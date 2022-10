Salernitana-Verona, varato il ecco il piano traffico: i dettagli Incontro considerato ad alto rischio, non solo per le panchine ma anche per possibili scontri

Giunta l'ordinanza per il piano traffico di Salernitana-Verona. Domenica si torna all'Arechi per quella che potrebbe essere una partita da dentro o fuori tanto per Nicola come per Cioffi. I due allenatori sono sulla graticola e si giocano la continuità in panchina.

Salernitana-Verona è considerato un match ad alto rischio, considerata le relazioni tutt'altro che idilliache tra la tifoseria granata e i supporter veronesi. Sarà l'ennesimo banco di prova per testare le capacità organizzative della macchina locale. In questo primo scorcio di campionato, dal punto di vista della sicurezza non si sono verificati particolari problemi, grazie anche al dispiegamento di forze messo in campo. Sul lato della viabilità, invece, sembra molto difficile trovare la giusta quadra, specialmente in fase di deflusso del traffico. L'ordinanza prevede che per le seguenti vie/aree:

Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo - Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) - Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende - Via Dei Carrari - Via Prudenza - Via Fangarielli - Viale Pastore - Viale Giacumbi - Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite - Area di parcheggio antistante il complesso “The Space” – Area antistante Novotel

A partire dalle ore 7:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti; a far tempo dalle ore 12:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo - Sovrappasso Via dei Carrari - Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi

Dalle ore 15:00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti.

Riguardo i sensi di marcia e deviazioni, dalle ore 12:30 fino alle ore 15:00 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente - oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Dalle ore 12:30 alle ore 15_00 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra.

Dalle ore 12:30 fino alle ore 15:00 è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Dalle ore 16:15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti .

I provvedimenti saranno resi noti all’utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.