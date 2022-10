Paganese, 24 convocati per la Palmese: out Di Somma, torna De Felice Recuperano Pozzebon e D'Agostino

Rifinitura come di consueto al Superga per gli azzurrostellati, in vista del match di domani al Marcello Torre di Pagani ore 15 con la Palmese.

Recuperano Pozzebon e D’Agostino che hanno superato i rispettivi infortuni. Terapie per il difensore Di Somma (problema muscolare): torna disponibile De Felice dopo la giornata di squalifica.

Portieri: 1 Grimaldi, 12 Reclaf, 22 Pinestro

Difensori: 13 Capone, 20 Brugnano, 28 Esposito, 29 Maccherini, 30 Oprean

Centrocampisti: 6 Nembot, 7 Cusumano, 8 Iuliano, 14 Verna, 15 Del Gesso, 16 Tomolillo, 17 Semonella, 18 Cipolla, 23 Scandurra, 25 Adeyemo, 27 Agostini

Attaccanti: 9 Pozzebon, 10 D’Agostino, 11 De Felice, 19 Gueye, 21 Ancora

Indisponibili: Di Somma