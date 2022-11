La festa Diocesana dei Giovani a Bellizzi con Davide Nicola e Clementino L'appuntamento è per il 19 novembre alle ore 19 al PalaBerlinguer: parla don Roberto Faccenda

La Festa Diocesana dei Giovani si terrà il 19 novembre alle 19 presso il PalaBerlinguer di Bellizzi. Testimonianze, musica e condivisione a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, unitamente al Settore Giovani di Azione Cattolica, all’AGESCI, alla Gioventù Francescana, al Movimento Giovanile Salesiano, ai Salesiani, ai Neocatecumenali e all’Ufficio Missionario. Saranno presenti l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, e il rapper Clementino.

Verso Lisbona

L'iniziativa nasce nell'ambito degli eventi preparatori alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG Lisbona 2023), dal 1 al 6 agosto 2023, dove il Papa incontrerà i giovani di tutto il mondo. Nel corso di una settimana, i giovani di tutto il mondo saranno invitati a partecipare ad incontri di preghiera, condivisione e svago.

Le parole di don Roberto Faccenda, cappellano della Salernitana

«Vogliamo accogliere l’invito che il Signore ci rivolge qui ed ora di «alzarsi e andare in fretta», per questo incitiamo noi stessi e i tanti ragazzi e le tante ragazze che quotidianamente incontriamo con: «Com pressa»!, la traduzione portoghese del nostro “di fretta”, per metterci realmente in cammino verso Lisbona 2023. Durante la serata, avremo le testimoniazne di mister Nicola e del rapper Clementino che ci racconteranno come hanno vissuto i loro momenti di vita difficili e si sono rimessi in piedi, vivendo da protagonisti la loro esistenza».