Ritiro invernale Salernitana: sopralluogo positivo ad Antalya La città turca ospiterà già Lazio, Napoli e Sampdoria. Il club granata ci sta pensando

Prende sempre più corpo in casa Salernitana l'ipotesi di effettuare un mini-ritiro all'estero durante la sosta del campionato. La società granata ha individuato la Turchia come location ideale e a breve potrebbe ufficializzare date e dettagli della tournée. Una delegazione del club, composta dal team manager Salvatore Avallone e dall'addetto stampa Gianluca Lambiase, in queste ore ha fatto tappa in Turchia, visionando alcune strutture soprattutto nella zona di Antalya. La città turistica turca ospiterà già i ritiri di Lazio, Napoli e Sampdoria, squadra a cui ben presto potrebbe aggiungersi anche la Salernitana che ha immaginato una tournèe di dieci giorni. I dirigenti del cavalluccio marino, infatti, hanno raccolto buone indicazioni che, adesso, saranno riportare alla società che dovrà tracciare un bilancio e decidere. In alternativa la Salernitana resterebbe al Mary Rosy e affronterebbe quattro amichevoli nel mese di dicembre. Già fissata quella con il Nizza, in programma il 22 dicembre allo stadio Arechi; gli altri test potrebbero essere con Gelbison, Turris e Palmese ma molto dipenderà dall'eventuale tournée all'estero.