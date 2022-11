Mercato Salernitana: sprint per Zortea e Nuytinck La società va a caccia di un rinforzo in difesa e sulle corsie esterne: le possibili soluzioni

La Salernitana ha individuato in Nadir Zortea il possibile rinforzo per le corsie esterne. Il calciatore di proprietà dell'Atalanta ha già indossato la maglia granata lo scorso anno. Davide Nicola lo conosce bene e avrebbe dato il via libera alla trattativa. In nerazzurro Zortea ha trovato poco spazio e la società lombarda non avrebbe alcun problema a girarlo in prestito alla Salernitana. In queste settimane, però, bisognerà raggiungere l'intesa con il calciatore ed il suo agente che, tra l'altro, ha in procura anche Federico Bonazzoli.

Bonazzoli possibile pedina di scambio

L'attaccante non sta attraversando un buon momento e potrebbe finire sul mercato in questa sessione invernale. Monza e Verona hanno manifestato il proprio interesse per il “pistolero” che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. I biancorsossi hanno in rosa Samuele Birindelli, esterno destro a cui la Salernitana aveva pensato già in estate; gli scaligeri, invece, sono titolari del cartellino di Federico Ceccherini, centrale che ha già lavorato con Nicola a Livorno e Crotone.

Prende quota la pista Nuytinck

La prima alternativa è Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese che è in Friuli è in scadenza di contratto. Tornando, poi, alle corsie esterne, con Tullio Tinti si potrebbe discutere anche di Matteo Ruggeri: l'esterno sinistro è ancora under e potrebbe rappresentare una risorsa preziosa come alternativa a Bradaric. La Salernitana spera di chiudere qualche operazione già nelle prossime settimane, in modo da provare ad ottenere il nulla osta dalla società di appartenenza che consentirebbe al calciatore d'iniziare ad allenarsi con i granata anche prima della riapertura del mercato.