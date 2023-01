Atalanta-Salernitana: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Atalanta-Salernitana: la diretta testuale del match

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund. A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Djimsiti, Okoli, Hateboer, Maehle, Soppy, Zortea, Ederson, Pasalic, Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena, Dia; Piatek. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Gyomber, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Bonazzoli, Radovanovic, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Aureliano di Bologna – assistenti: Zingarelli e Garzelli). IV uomo: Paterna. Var: Dionisi / Avar: Muto.

IL PRE-GARA. Una sola novità nell'undici iniziale della Salernitana: Dia parte dal 1' al posto di Bonazzoli. Il senegalese agirà da trequartista insieme a Vilhena, mentre Piatek sarà l'unica punta. Per il resto tutto confermato: Davanti ad Ochoa spazio a Lovato, Fazio e Pirola. In mediana conferma per Nicolussi Caviglia accanto a Coulibaly, mentre Candreva e Bradaric saranno i due esterni. Nell'Atalanta panchina per Ederson e Zortea, chance dal 1' per il fresco ex Ruggeri. Nel 3-4-1-2 Boga sarà il trequartista alle spalle di Lookman e Hojlund.