Salernitana-Juventus, arbitra Antonio Rapuano: i precedenti Il fischietto riminese dirigerà uno dei match più attesi dal pubblico granata

C'è la designazione ufficiale per uno dei match più attesi della stagione dal pubblico dell'Arechi. Al Principe degli stadi arriva la Juve di Max Allegri, attualmente distante solo due lunghezze per via della pesante penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze.

L'incontro, in programma martedì 7 febbraio alle ore 20:45, sarà diretto da Antonio Rapuano di Rimini. Gli assistenti di linea saranno Damiano Margani (sezione di Latina) ed Alessandro Cipressa (sezione di Lecce). Il quarto uomo sarà Luca Massimi (sezione di Termoli). Al Var, Daniele Doveri (sezione di Roma 1) che sarà assistito da Daniele Paterna (sezione di Teramo).

13 partite dei granata dirette da Rapuano. Bilancio favorevole, ma 4 sconfitte nelle ultime 4

L'arbitro riminese ha già diretto ben 13 gare ufficiali dei granata, risultando uno degli arbitri maggiormente "incrociati" dalla Salernitana. Il bilancio è largamente positivo, con i campani che hanno vinto ben 8 incontri sotto la direzione di Rapuano. Tuttavia, lo score delle ultime quattro è pesantemente negativo, a causa di altrettante sconfitte. Con la partita di martedì contro la Juve, i granata sperano di invertire il trend negativo degli ultimi anni per tornare a una vittoria che, in questo caso, rilancerebbe definitivamente la Bersagliera verso le placide acque di metà classifica. Tra le partite più importanti per la storia granata, spicca sicuramente la gara inaugurale del campionato di Serie A dell'anno scorso. In quell'occasione, la Salernitana perse sul campo del Bologna per 3 reti a 2. L'ultimo incrocio tra Salernitana e Rapuano risale sempre all'anno scorso, con i campani che uscirono pesantemente sconfitti dalla partita dell'Olimpico contro la Lazio (terminata con un secco 3-0).

Altro dato curioso riguarda la qusai totale assenza del segno "X". L'unico incontro in cui i Salernitana hanno diviso la posta in palio con l'avversario sotto la direzione di Rapuano risale alla stagione 2017/2018 (Salernitana-Perugia: 1-1).

Tutti i precedenti di Rapuano con i granata

stagione 2012/2013 - Lega Pro

Salernitana - Martina 1-0

stagione 2013/2014 - Lega Pro

Salernitana - Pisa 1-0

stagione 2014/2015 - Lega Pro

Lecce - Salernitana 0-1

stagione 2016/2017 - Serie B

Vicenza - Salernitana 0-1

stagione 2016/2017 - Serie B

Salernitana - Latina 2-1

stagione 2017/2018 - Serie B

Salernitana - Perugia 1-1

stagione 2017/2018 - Serie B

Salernitana - Entella 1-0

stagione 2018/2019 - Serie B

Salernitana - Livorno 3-1

stagione 2019/2020 - Serie B

Salernitana - Pescara 3-1

stagione 2019/2020 - Serie B

Cittadella - Salernitana 4-3

stagione 2020/2021 - Serie B

Salernitana - Pordenone 0-2

stagione 2021/2022 - Serie A

Bologna - Salernitana 3-2

stagione 2021/2022 - Serie A

Lazio - Salernitana 3-0