Allenamento in palestra e partite a pressione al Mary Rosy Granata al lavoro per arrivare alla sfida di martedì con la miglior condizione atletica possibile

I granata si preparano alla prestigiosa sfida dell'Arechi contro la Juventus. I bianconeri vengono da una serie di risultati decisamente poco brillanti - non ultima, la clamorosa sconfitta contro il Monza di Palladino, sempre più lanciato verso la salvezza - e proveranno a rilanciarsi immediatamente dal match di martedì 7 febbraio. Gli uomini di Nicola sono entrati nel vivo della preparazione dell'incontro. In caso di vittoria, la formazione di mister Nicola scavalcherebbe gli stessi bianconeri, portandosi a 24 punti (contro i 23 della Juve).

Come comunicato dalla U.S. Salernitana 1919, "Continua la preparazione dei granata in vista della sfida con la Juventus. Questa mattina gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro in palestra. L’allenamento si è concluso con un lavoro situazionale seguito da partite a pressione. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo Mary Rosy".

Salernitana sempre alle prese con gli infortuni

Nel frattempo, i granata fanno i conti con gli infortuni e sembra quasi impossibile recuperare qualche elemento in vista della sfida con i bianconeri. Prosegue, infatti, il lavoro di recupero di Pasquale Mazzocchi, Federico Fazio, Norbert Gyomber e Giulio Maggiore. Sono i quattro "grandi" indisponibili e che rientrano pienamente nella formazione titolare. I due centrali di difesa non hanno ancora tempi di recupero definiti, mentre per Mazzocchi e Maggiore si va verso le fasi finali del recupero. Entro fine febbraio, Nicola dovrebbe averli nuovamente a disposizione.