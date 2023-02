Salernitana, svincolati in stand-by: si attende il recupero di Mazzocchi Il calciatore effettuerà un altro consulto per capire quando potrà tornare in gruppo

La Salernitana attingerà dal mercato degli svincolati soltanto se il recupero di Pasquale Mazzocchi dovesse rivelarsi più lungo del previsto. Il calciatore napoletano lunedì si sottoporrà ad una nuova visita di controllo che sarà decisiva per capire quando potrà tornare in campo. Se il consulto dovesse dare esito positivo, l'esterno della Salernitana potrebbe iniziare a lavorare con il gruppo e potrebbe strappare una convocazione già per la sfida contro la Lazio in programma il 19 febbraio. Se le previsioni dovessero essere confermate, la Salernitana non tornerà sul mercato. In queste ore, infatti, il ds Morgan De Sanctis ha studiato la lista dei calciatori svincolati per capire se ci siano profili che potrebbero fare al caso del cavalluccio marino. Il dirigente ha annotato i nomi di alcuni terzini, tra cui anche quello del croato Sime Vrsaljko, calciatore di grande esperienza ma che è reduce da un periodo d'inattività. Tutto, però, dipenderà dal recupero di Mazzocchi che in queste settimane ha provato a bruciare le tappe per accelerare il ritorno in campo.