LIVE | Salernitana-Juventus, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo Stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. A disposizione: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Lovato, Pirola, Crnigoj, Kastanos, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cuadrado, Fagioli, Soulè, Iling-Junior, Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Rapuano di Rimini - assistenti: Margani e Cipressa. IV Uomo: Massimi. Var: Doveri/Avar: Paterna.

IL PRE-GARA. Tutto confermato in casa Salernitana. Nicola riparte dal 4-3-3 schierato a Lecce con Nicolussi Caviglia (al posto di Bohinen) unica novità nell'undici titolare. Per il resto tutto invariato. Sambia, Troost-Ekong, Broon e Bradaric formano il quartetto davanti da Ochoa. In mediana, oltrea a Nicolussi Caviglia, spazio a Coulibaly e Vilhena con Candreva, Piatek e Dia nel tridente offensivo. Due le novità nella Juventus: Allegri si affida a De Sciglio e Miretti in mediana con Locatelli, Rabiot e Kostic. Di Maria sarà il rifinitore alle spalle di Vlahovic. In difesa, davanti a Szczesny ci sarà il trio composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro.