Salernitana-Bologna: i convocati di Paulo Sousa, due sorprese in difesa La lista diramata dal tecnico del cavalluccio marino al termine della rifinitura

Ci sono due sorprese nell'elenco dei convocati diramato da Paulo Sousa alla vigilia di Salernitana-Bologna. Il tecnico, infatti, ha inserito in lista anche Fazio e Troost-Ekong, entrambi reduci da infortuni e non ancora pronti per giocare. Probabile che l'allenatore portoghese abbia voluto convocarli per iniziare a fargli respirare il clima partita e prepararli in vista del rush finale di campionato.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Bologna.

PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.