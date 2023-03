Salernitana-Bologna, all'Arechi esame di maturità per blindare la salvezza Sousa conferma la squadra che ha fermato il Milan: le probabili formazioni

La Salernitana alle 18 sfida il Bologna allo stadio Arechi. Per i granata, dopo il pari contro il Milan, sarà un esame di maturità per provare ad ipotecare la salvezza. Sousa confermerà modulo ed uomini, ripartendo dal 3-4-2-1 impiegato alla scala del calcio. Davanti ad Ochoa spazio a Daniliuc, Gyomber e Pirola. In mediana fiducia a Bohinen accanto a Coulibaly, con Bradaric e Maggiore sulle fasce. Kastanos e Candreva saranno i trequartisti alle spalle di Dia, unica punta.

SALERNITANA-BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. In panchina: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Sambia, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Vilhena, Piatek, Botheim, Bonazzoli, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. In panchina: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Pyyhtia, Medel, Arnautovic, Sansone, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Di Iorio e Rossi. QUARTO UOMO: Cosso. VAR: Valeri.

AVAR: Piccinini.