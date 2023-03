LIVE | Salernitana-Bologna 1-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana-Bologna: la diretta testuale del match

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. A disp: Sepe, Fiorillo, Bronn, Lovato, Fazio, Sambia, Troost-Ekong, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Vilhena, Piatek, Botheim, Bonazzoli, Valencia. All: Sousa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso (20' pt Lykogiannis); Schouten, Moro; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. A disp: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Orsolini, Sosa, Soriano, Pyyhtia, Medel, Arnautovic, Sansone, Zirkzee. All: T. Motta.

Arbitro: Pairetto di Nichelino - assistenti: Di Iorio-Rossi - IV uomo: Cosso. VAR: Valeri - Avar: Piccinini

Reti: 7' pt Pirola (S), 12' pt Ferguson

Note. Angoli: 2-0.

30' - Azione sulla destra: Candreva serve Mazzocchi che crossa al centro per Dia, Soumaro anticipa il senegalese, la palla arriva a Bradaric che impatta di testa ma in modo debole.

22' - Bologna pericolosissimo: Kyriakopoulos serve in area Moro che a tu per tu con Ochoa rientra ma viene fermato da Gyomber in ripiegamento difensivo.

20' - Cambio nel Bologna: esce Cambiaso, entra Lykogiannis.

13' - La Salernitana prova subito a reagire con un tiro in diagonale di Kastanos che si perde di poco a lato.

12' - GOL BOLOGNA - Traversone dalla sinistra di Cambiaso, Ferguson anticipa Pirola e di testa batte Ochoa.

11' - Salernitana vicina al raddoppio: imbucata di Dia per Mazzocchi che entra in area e tenta il pallonetto, Skorupski blocca.

7' - GOL SALERNITANA: angolo dalla destra di Candreva, Pirola salta più in alto di tutti e fa 1-0.

5' - La Salernitana prova a colpire in contropiede: Bradaric s'invola sulla sinistra, palla a Dia che arriva al vertice dell'area e tenta la battuta, palla respinta.

1' - Fischio d'inizio: il Bologna gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Paulo Sousa conferma in blocco la squadra che ha pareggiato a MIlano. Davanti ad Ochoa spazio al terzetto formato da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Mazzocchi e Bradaric saranno gli esterni, Bohinen e Coulibaly i centrali. Davanti Dia sarà la prima punta con Kastanos e Candreva trequartisti. Il Bologna scenderà in campo con il 4-2-3-1: Aebischer, Ferguson e Kyriakopoulos comporranno il trio alle spalle di Barrow.