Salernitana, ecco l'esito dell'infortunio di Mazzocchi e quanto dovrà star fermo Il calciatore dovrà saltare la trasferta contro lo Spezia

Tegola per la Salernitana che perde Pasquale Mazzocchi per la sfida di La Spezia. In serata la società ha comunicato l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto l'esterno del cavalluccio marino.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’atleta Pasquale Mazzocchi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al gluteo destro. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo».

La speranza è di recuperare il calciatore in una decina di giorni e di averlo a disposizione per il match casalingo contro l'Inter. Viceversa Mazzocchi potrebbe tornare a disposizione per la trasferta in casa del Torino, in programma il 16 aprile alle 15.

Al "Picco" avrà una chance dal 1' Sambia che, dopo aver ritrovato la condizione atletica, ha garantito affidabilità e spinta sulla corsia di destra. La speranza è che anche contro i liguri possa confermare il rendimento avuto nelle occasioni in cui è stato lanciato nella mischia.