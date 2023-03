Festa scudetto Napoli, Iervolino: «Giusto il comunicato degli ultras» «Avete mai visto che una squadra di calcio festeggia con bandiere la vittoria di un'altra squadra?»

In Campania - e non solo - continua a tenere banco il dibattito sui festeggiamenti per il probabile scudetto del Napoli. Un tema che sta alimentando discussioni anche a Salerno dove c'è stata una presa di posizione netta da parte degli ultras della Curva Sud Siberiano. Posizione di cui ha parlato anche il presidente Danilo Iervolino in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino:

«Io sono per il terzo tempo, in cui dopo tutti vanno a bere una bibita insieme, ma una città che compete con gli azzurri nello stesso campionato cosa può fare? Può rispettare e plaudire, ma certo non festeggiare», ha risposto Iervolino a chi gli chiedeva un giudizio sulla nota degli ultras che invitavano i salernitani che tifano Napoli a non festeggiare a Salerno. «Quindi per me quel comunicato esprime una cosa che trovo giustissima. Avete mai visto che una squadra di calcio festeggia con bandiere la vittoria di un'altra squadra? Io non ho mai visto nel campionato spagnolo che l'Espanyol festeggi perché ha vinto il Barcellona. Questo non si può pretendere. Poi ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando a costruire un ponte tra le due città, le due società e le due tifoserie», ha concluso Iervolino.