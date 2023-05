Sfuma il sogno della Cavese, il Brindisi vola in C: partita sospesa per 18' Tensione a Vibo Valentia, lancio di oggetti da parte dei sostenitori campani

Sfuma il sogno serie C della Cavese. La formazione metelliana perde 3-1 lo spareggio con il Brindisi disputato in campo neutro a Vibo Valentia. Una doccia gelata per gli aquilotti che, dopo aver dominato il girone, hanno pagato a caro prezzo il calo avuto nelle ultime giornate di campionato. A decidere lo spareggio le reti di D'Anna, Opola e Felleca. Inutile la rete del momentaneo 1-2 messe a segno da Foggia.

Una partita interminabile e caratterizzata da forti tensioni. Ad otto minuti dalla fine, dopo il raddoppio dei pugliesi, la partita è stata sospesa per ben 18 minuti a causa del lancio di oggetti (fumogeni, bottiglie, bandiere e tanto altro) sul terreno di gioco da parte dei tifosi della Cavese. Il direttore di gara, non essendoci più le condizioni di sicurezza, ha richiamato le squadre nel tunnel. Soltanto quando la situazione è tornata alla normalità, l'arbitro ha consentito che la partita riprendesse. La Cavese ha anche trovato il gol che ha riaperto la partita ma l'assalto finale non è bastato per agguantare il pari. E nel finale il Brindisi ha chiuso i conti, trovando il gol del definitivo 1-3.