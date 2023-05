Salernitana, tegola Dia: infortunio al ginocchio per il senegalese Le sue condizioni saranno monitorate in queste settimane

E', probabilmente, finita con due turni d'anticipo la stagione di Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana a Roma ha subito una botta al ginocchio che aveva destato qualche preoccupazione già al triplice fischio del match. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata l'attaccante senegalese "hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro". La Salernitana ha fatto sapere che "l’atleta ha già iniziato il suo protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni". Con ogni probabilità Dia sarà costretto a saltare le sfide contro l'Udinese e la Cremonese. Una tegola per il calciatore che, dopo aver messo a segno 16 reti, avrebbe voluto provare a migliorare il suo score con il cavalluccio marino sul petto. Al termine della stagione, tra l'altro, si aprirà un'altra partita legata al futuro dell'attaccante: la Salernitana verserà nelle casse del Villareal i 12 milioni di euro necessari per riscattare Dia. Poi valuterà le offerte che potrebbero arrivare sia dall'estero che dall'Italia. Di certo il club del presidente Danilo Iervolino non lascerà partire il calciatore per una cifra inferiore ai 35 milioni du euro.