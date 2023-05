Salernitana, Kastanos si racconta ad Ottochannel: "A Salerno tifo incredibile" L'intervista esclusiva sarà trasmessa questa sera alle 18.35 sul canale 16 del digitale terrestre

Salerno, l'amore per il mare, il legame forte con Cipro, sua terra natia, l'intesa con Paulo Sousa ed il calore dei tifosi granata. Ma anche gli anni trascorsi alla Juventus, l'esperienza in serie C, il rapporto con Fabio Grosso e quel provino andato male con l'Udinese. C'è questo e tanto altro nell'intervista esclusiva concessa ad Ottochannel da Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana e pilastro della nazionale cipriota. Il 25enne con l'arrivo di Paulo Sousa sulla panchina dell'Arechi è diventato titolare inamovibile ed elemento indispensabile per gli equilibri della squadra granata.

Dotato di grande qualità ma anche di estrema duttilità (ha giocato da trequartista, mezzala ed esterno destro), Kastanos si candida ad essere anche il futuro della Salernitana, club con il quale in estate ha firmato un contratto di quattro anni. “Qui sto bene, il calore della gente è spettacolare e sento di essere voluto bene”, ha detto nella lunga chiacchierata avuta con Filippo Notari (con il supporto tecnico di Amato Di Sunno) e che sarà trasmessa integralmente questa sera alle 18.35 sul canale 16 del digitale terrestre (ed in replica alle 23.05). Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi granata.