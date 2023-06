Salernitana, Mazzocchi: "Spero di essere riuscito a lasciarvi qualcosa" Da capire quale sarà il futuro dell’esterno napoletano

Il capitano granata Pasquale Mazzocchi ha appena pubblicato un post su Instagram con due foto simboliche (una, con la squadra in cerchio attorno a lui; l'altra, con la fascia di capitano ben in mostra al braccio) e un testo che, alcuni, interpretano come un saluto di commiato.

Il capitano: "Mi avete dato tanto" e "Salerno, siete un popolo straordinario"

"Sono arrivato a Salerno con tanta ambizione e determinazione ma anche con tanta inesperienza. Grazie a voi ho raggiunto traguardi importanti, ho imparato ad ascoltare e ragionare. Ho capito cosa significa lottare assieme per una causa e che se vuoi raggiungere qualcosa di straordinario devi metterti in prima linea.Tutto questo mi ha responsabilizzato perché quando hai la fiducia sai che non puoi sbagliare.

Grazie a voi ho potuto trasmettere il mio credo; non sempre le cose sono state rose e fiori, ma essere squadra non significa solamente allenarsi assieme, ma soprattutto rispettarsi e avere fiducia l’uno con l’altro. Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno siete un popolo straordinario sempre #MacteAnimo".

Immediatamente, i tifosi granata si sono espressi in merito, con molti di questi che temono che si tratti di un preludio alla cessione. Il sentimento generale, però, è di gratitudine. Mazzocchi è entrato nel cuore dei tifosi granata e, a quanto pare, si tratta di un sentimento felicemente ricambiato.

Mazzocchi "pezzo pregiato" della Salernitana

Alla vigilia della partita con la Cremonese, mister Paulo Sousa aveva parlato esplicitamente del ruolo tecnico di Mazzocchi (come esterno in un centrocampo a cinque piuttosto che a quattro). Il capitano potrebbe essere tra quei giocatori ritenuti fondamentali, da parte di Sousa, per far crescere il progetto Salernitana ma non c'è stata aluna esposizione diretta.

Già nella scorsa stagione Mazzocchi è stato al centro delle voci di mercato ed è considerato come uno dei pezzi pregiati della società di via Allende. Le offerte potrebbero avere proprio dal nostro campionato, con qualche top club pronto a rilevare l'esterno in orbita nazionale. Tra le varie squadre di massima serie, si è vociferato delle due milanesi con una certa insistenza. Rimangono, tuttavia, ancora delle mere congetture. Dopotutto, il calciomercato comincerà ufficialmente solo tra un mese e tante, tantissime cose, possono succedere in questa prima parte d'estate.