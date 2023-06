Salernitana, il futuro è iniziato: cena con Sousa, si accelera per il rinnovo L'allenatore strizza l'occhio alla piazza e promette più allenamenti a porte aperte

Nemmeno il tempo di mandare in archivio il campionato che in casa Salernitana sono già iniziate le grandi manovre per il futuro. Un progetto a cui la società aveva già iniziato a lavorare nelle scorse settimane e che ora entra nella fase decisiva. In cima alla lista c'è Paulo Sousa: il portoghese anche ieri ha lanciato messaggi distensivi alla città e proiettati alla prossima stagione. «Proveremo a realizzare più allenamenti a porte aperte», ha detto l'allenatore ai tifosi nel corso di un appuntamento svolto nella zona orientale. Segnali importanti e che dovrebbero rappresentare il preludio al rinnovo contrattuale del tecnico che ieri sera ha anche cenato con l'amministratore delegato Maurizio Milan e il ds Morgan De Sanctis. Ma non c'è soltanto il futuro di Paulo Sousa nell'agenda della Salernitana. Hanno fatto molto rumore, infatti, le parole con cui Pasquale Mazzocchi ha salutato i tifosi del cavalluccio marino sui social. «Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa», ha scritto il capitano in un post che a tanti è sembrato essere un messaggio di commiato. L'esterno ha numerosi estimatori ed anche Juventus, Milan ed Inter hanno chiesto informazioni sul 27enne. La Salernitana, per il momento, non conferma alcuna trattativa ma, dopo aver blindato il calciatore la scorsa estate con un contratto quadriennale, potrebbe anche lasciarlo partire per una cifra di almeno 5 milioni di euro.