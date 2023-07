La Juventus brucia tutti, Salernitana beffata: sfuma Facundo Gonzalez Il giovane difensore del Valencia era finito nei radar del direttore sportivo De Sanctis

Sfuma uno degli obiettivi di mercato della Salernitana: in queste ore, infatti, la Juventus ha praticamente chiuso la trattativa per acquistare Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano classe 2003, di proprietà del Valencia, era finito sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Il club bianconero, però, come riportano i colleghi di Sky Sport, avrebbe bruciato la concorrenza battendo tutti sul tempo.

La dirigenza juventina ha di fatto in pugno il giovane calciatore, protagonista di un ottimo mondiale under 20 con la sua nazionale. La Salernitana sta sondando il mercato dei difensori anche per cautelarsi dopo il serio infortunio di Daniliuc, che sarà out per circa due mesi.

Gonzalez, però, difficilmente resterà alla Juventus: il club potrebbe decidere di girarlo in prestito. In tal caso, potrebbe riaprirsi eventualmente il discorso con la Salernitana.