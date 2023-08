Salernitana, ufficiale: arriva l'ala 19enne Loum Tchaouna dal Rennes Può essere l'ultimo colpo - tra l'altro, a parametro zero - di questa sessione di trasferimento

Confermato quello che potrebbe essere l'ultimo acquisto di questa campagna trasferimenti. A poche ore dal gong di mercato, infatti, la Salernitana mette a segno un colpo in prospettiva. Come riporta la nota stampa della società, "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Stade Rennais F.C. per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’03 Loum Tchaouna. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione e indosserà la maglia numero 33".

Un prospetto forte di 38 presenze con le selezioni giovanili della Francia

Loum Tchaouna è considerato un buon prospetto e ha raccolto un gran numero di presenze con la nazionale francese. In totale, Loum Tchaouna ha calcato il campo di gioco con le selezioni giovanili della Francia in ben 38 occasioni (dall'under 15 fino all'under 20) e totalizzando ben 15 reti. Un bottino davvero niente male per un giocatore sì offensivo ma che non è punta di ruolo.

Loum Tchaouna viene prelevato a zero dal Rennes ma con percentuale su una futura rivendita. L'ultima stagione di Loum Tchaouna è stata contrassegnata dalla continuità in Ligue 2 con il Dijon, con cui ha collezionato 28 presenze, 1 gol e 2 assist.