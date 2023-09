LIVE | Salernitana-Torino 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Torino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Maggiore, Martegani, Sfait, Kastanos, Tchaouna, Ikwuemesi. Allenatore: Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. A disposizione: Gemello, Brezzo, Zima, N’Guessan, Sazonov, Soppy, Linetty, Gineitis, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Giua di Olbia - assistenti: Cecconi e Cipriani. IV uomo: Volpi. Var: Paterna/Avar: Mariani

1' - Ci prova subito la Salernitana che arriva al tiro con una conclusione dal limite di Cabral, Milinkovic-Savic blocca.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Novità nell'undici iniziale della Salernitana. Sousa lascia in panchina Kastanos, rientrato soltanto giovedì dagli impegni con le Nazionali e lancia dal 1' Cabral nel ruolo di trequartista accanto a Candreva. Davanti Botheim viene preferito a Ikwemesi. Bohinen affianca Legowski in mediana, con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. Davanti ad Ochoa spazio al trio formato da Lovato, Gyomber e Pirola.

Nel Torino a sorpresa è out Vlasic (in tribuna per problemi fisici), al suo posto gioca Seck che affiancherà Radonjic sulla trequarti alle spalle di Zapata.