LIVE | Salernitana-Napoli 0-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Napoli

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwuemesi. A disposizione: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Daniliuc, Sambia, Martegani, Maggiore, Bohinen, Kastanos, Stewart, Botheim. Allenatore: F. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Cajuste, Simeone, Zerbin. Allenatore: Garcia.

ARBITRO: Rapuano di Rimini – assistenti: Liberti e Colarossi – IV uomo: Camplone. Var: Liberti / Avar: Longo

RETI: 12' pt Raspadori (N)

NOTE. Spettatori: 16.812 di cui 334 ospiti. Angoli: 4-6

4' - Napoli vicino al raddoppio: tiro a giro di Politano che si stampa sul palo.

2' - Subito Napoli pericoloso con Raspadori, tiro responto da Ochoa in angolo.

1' - Si riparte all'Arechi.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo con il Napoli avanti 1-0 sulla Salernitana.

41' - Occasione Napoli: Politano serve in area Raspadori che calcia a rete, palla deviata da Mazzocchi e soprattutto da Ochoa che con la mano devia in angolo.

36' - Errore in fase di uscita del Napoli: Ikwuemesi serve Legowski in area che non riesce a dar forza al pallone e Meret blocca.

35' - Buon momento per la Salernitana che prova a salire di giri: conlusione dal limite di Legowski che si perde di molto a lato.

29' - Apertura di Dia per Tchaouna che si accentra e tenta il tiro dalla distanza: palla alta.

27' - Prova a reagire la Salernitana: azione avviata da Ikwuemesi, palla a Tchaouna che viene fermato in angolo.

20' - Napoli in controllo, Salernitana che dopo un avvio aggressivo non riesce ad uscire.

15' - Ancora Napoli pericoloso: ci prova Politano con un tiro a giro, Ochoa vola e devia in angolo.

12' - GOL NAPOLI - Errore in uscita della Salernitana, Lobotka serve in area Raspadori che entra in area e batte Ochoa.

7' - Ci prova la Salernitana: angolo di Candreva dalla destra, Pirola colpisce di testa: Meret devia a lato.

5' - Occasione Napoli: Politano lavora un buon pallone sulla destra, palla al centro per Raspadori che calcia a rete: Ochoa blocca.

3' - Calcio d'angolo per il Napoli: la difesa granata respinge, palla a Kvaratskhelia che calcia di prima intenzione ma il tiro si perde alla sinistra di Ochoa.

2' - La Salernitana prova a farsi vedere nell'area azzurra: Ikwuemesi lancia Dia che viene anticipato in uscita da Meret.

1' - Fischio d'inizio

