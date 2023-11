Salernitana-Napoli, Rocchi: "Errore fuorigioco, ma VAR non poteva intervenire" A "Open Var" confermata l'interpretazione dell'impossibilità di intervento: era una nuova azione

A Open Var - programma che riprende le conversazioni al Var degli episodi più controversi -, si parla anche del primo gol del Napoli in occasione del derby campano con la Salernitana. Il primo gol dei partenopei fu viziato da un evidente fuorigioco di rientro, che però non fu sanzionato. L'arbitro Rocchi conferma che "C'è un errore di valutazione e perde un po' di allineamento e sbaglia la valutazione. In questo caso non l'ha visto. Dispiace perché è un errore che non è riparabile in protocollo pieno. L'intervento del var è corretto e non sarebbe stato da protocollo" afferma. Il nodo cruciale è che la Salernitana aveva recuperato e poi perso palla. Anche se occorso a stretto giro di posta e come diretta conseguenza di un marchiano errore del guardalinee, si è valutato il recupero del possesso da parte del Napoli come l'avvio di una nuova azione. Le parole del VAR, infatti, sono state: "Allora, c'è chiaramente una nuova APP (attacking possession phase) dopo e il gol è regolare".

Il commento (corretto) di Marelli nel post-partita

Il commentatore Luca Marelli aveva già parlato dell'accaduto proprio in occasione del post-gara tra Salernitana e Napoli, giungendo alle stesse conclusioni. "L’azione nasce sulla destra dell’attacco del Napoli. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, c’è un passaggio di Di Lorenzo per Olivera che è in fuorigioco. Dopo Bradaric e Legowski controllano il pallone, il Napoli lo recupera e segna con Raspadori. Il fuorigioco c’è, ma andava rilevato in campo perché il VAR non poteva tornare indietro al possesso precedente".

Il mister Pippo Inzaghi aveva recriminato a fine partita sostenendo che "quando vai sotto con un gol da annullare, poi non è facile, perché devi stare attento a non prendere il secondo".