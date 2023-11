Salernitana, il Centro di Coordinamento chiede un incontro a Iervolino Santoro: "Necessario rasserenare l'ambiente e fare chiarezza sulle fake news"

Da sempre al fianco della tifoseria granata e della Bersagliera, nei momenti di gioia ed in quelli difficili e complessi, il Centro di Coordinamento Salernitana Club - attraverso il proprio Direttivo associativo - ha inviato in data odierna una comunicazione ufficiale alla U.S. Salernitana 1919, avente ad oggetto la richiesta di un incontro in tempi brevi con il presidente Danilo Iervolino.

“Da quando si è insediata questa società - esordisce il presidente del CCSC Riccardo Santoro - abbiamo sempre avuto un ottimo canale di dialogo con l’amministratore delegato Maurizio Milan, professionista squisito che stimiamo e che si è sempre mostrato attento e disponibile nei confronti dei tifosi granata. Oggi però vogliamo avere un confronto diretto con il presidente Iervolino, in quanto il momento che vive la squadra è molto difficile e complesso. Crediamo che questo incontro possa non solo rasserenare l’ambiente ma anche fare piazza pulita di una serie di fake news che continuano ad affollare i social e che non fanno altro che avvelenare l’intera piazza granata”.