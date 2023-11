Salernitana, nove calciatori in Nazionale: sorpresa Stewart, gioia Legowski Il polacco partirà con la rappresentativa maggiore, conferme per gli altri sette

Sono nove i calciatori della Salernitana che parteciperanno agli impegni internazionali con le rispettive Nazionali. La novità dell'ultima ora è rappresentata dalla convocazione di Stewart che, nonostante non sia ancora riuscito a lasciare il segno in granata, si è guadagnato la chiamata della Nazionale giamaicana. Per l'attaccante si tratta della quarta convocazione ma la prima in impegni ufficiali. Gioia speciale anche per Legowski che prenderà parte alle sfide della nazionale maggiore polacca. Il centrocampista era stato precettato dall'Under 21 ma l'infortunio di un compagno ha reso necessaria la convocazione con la Nazionale dei grandi.

Hanno lasciato Salerno per rispondere alla chiamata delle rispettive rappresentative anche Ochoa, Kastanos, Gyomber, Dia, Coulibaly, Pirola e Sfait. Inzaghi, dunque, avrà a disposizione un gruppo dimezzato ma con il quale dovrà lavorare a mille per recuperare il terreno perduto ed arrivare nel migliore dei modi alla ripresa del campionato.