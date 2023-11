La Salernitana chiama, il tifo risponde: già venduti 750 mini abbonamenti Dei prezzi finalmente popolari riavvicinano la tifoseria in un delicatissimo momento della stagione

Forse non era tanto per una disaffezione da parte della tifoseria della Salernitana - storicamente avvezza a seguire la squadra contro vento e tempesta - quanto più per un costo dei tagliandi spesso eccessivo, per le tasche di un supporter medio. La promozione del mini-abbonamento di due partite per le gare interne con la Lazio (28 novembre) e con il Bologna (10 dicembre) sta producendo gli effetti sperati. Nelle prime ore, infatti, sono stati staccati ben 750 mini abbonamenti. Una quantità importante, considerata anche la lontananza temporale dei due eventi.

Il costo per entrambe le partite è accessibile per tutte le tasche. I prezzi più interessanti sembrano essere quelli di Tribuna Azzurra e Distinti che, specialmente per i ridotti (over 65, donne e under 14) risulta estremamente economico. L'iniziativa è stata presa per far fronte al difficile momento della squadra. Così come in tante altre occasioni, si spera che il pubblico granata sia capace, ancora una volta, di essere l'uomo in più, e raddrizzare una stagione nata "storta" e che si complica a ogni turno di campionato che passa.