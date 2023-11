Salernitana, Dia prova a bruciare le tappe e mette la Fiorentina nel mirino Ieri l'attaccante ha svolto lavoro personalizzato, spera nel recupero anche Tchaouna

Il 13esimo turno del campionato di serie A ha sorriso interamente alla Salernitana. Il successo contro la Lazio ha, infatti, consentito ai granata di recuperare tre punti a Empoli e Udinese e due a Verona, Cagliari. Uno scenario decisamente favorevole che, tuttavia, lascia comunque il cavalluccio marino sul fondo della classifica. Per abbandonare le zone rosse, quindi, servirà continuità di risultato, già a cominciare dalla sfida di Firenze. Inzaghi ed i suoi ragazzi inizieranno questo pomeriggio il percorso di avvicinamento al test in terra toscana. Ma c'è chi si è presentato al Mary Rosy con 24 ore di anticipo per provare a bruciare le tappe. Si tratta di Boulaye Dia: l'attaccante granata, dopo aver saltato la sfida con la Lazio per un fastidio alla caviglia, ha voglia di tornare a disposizione. Ieri il senegalese ha svolto lavoro personalizzato, nella speranza di poter tornare quanto prima in gruppo. Probabile che anche oggi alla ripresa Dia svolga lavoro differenziato per poi accelerare in modo graduale. Non è da escludere che Inzaghi possa immaginare un impiego part-time per l'attaccante, anche in considerazione delle ottime indicazioni ricevute dai calciatori impiegati sabato contro la Lazio. Oggi, intanto, anche Tchaouna si sottoporrà ad un'ecografia di controllo per verificare a che punto sia la lesione al polpaccio riportata nelle scorse settimane. Inzaghi spera di avere quanto prima tutti a disposizione per giocarsi al meglio il rush finale del girone d'andata.