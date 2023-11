Petardo lanciato in campo all'Arechi, multa da 10mila euro per la Lazio Giudice sportivo: quarta ammonizione per Maggiore che entra in diffida

Il giudice sportivo di serie A ha punito con una sanzione di 10mila euro la Lazio per le intemperanze avute dai suoi tifosi allo stadio Arechi nel match contro la Salernitana. In particolare, nel corso del primo tempo, i sostenitori biancocelesti hanno lanciato in campo e due petardi. Uno di questi ha ferito un vigile del fuoco che, con il suo provvidenziale intervento, ha evitato conseguenze peggiori per i fotografi che si trovavano a bordo campo, lato Curva Nord. Il vigile del fuoco ha riportato, fortunatamente, lesioni lievi. Il giudice sportivo, tuttavia, ha punito la Lazio con un'ammenda di 10mila euro. Contestualmente sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Salerno che sta visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per provare ad identificare il responsabile.

Sul fronte Salernitana c'è da registrare l'entrata in diffida per Giulio Maggiore. Il centrocampista ha ricevuto il quarto cartellino giallo della stagione: alla prossima ammonizione sarà costretto a fermarsi per un turno.