Salernitana, il club "Mai Sola" ricorda Fulvio De Maio Appuntamento alle 17.30 a Fratte con l'iniziativa in ricordo dell'ex portiere ed opinionista

Era il 9 maggio del 2021 quando un terribile lutto colpì la città di Salerno. Dopo aver combattuto a

lungo contro un brutto male, ci lasciava Fulvio De Maio. Ironia della sorte 24 ore prima del ritorno

in A di quella Salernitana che ha amato visceralmente e della quale fu ottimo portiere e apprezzato

opinionista. Sono passati oltre due anni, ma la ferita è sempre aperta; giammai, però, viene meno la

voglia di ricordarlo, di far capire alle nuove generazioni chi sia stato e cosa abbia rappresentato per

il popolo di fede granata.

E così, nell'ambito de "I Pomeriggi di Mai Sola", il club presieduto da Antonio Carmando ha deciso di onorarne la memoria e di raccontarlo attraverso le parole dei familiari, degli amici più stretti, di chi potrà far capire chi fosse Fulvio De Maio lontano dai riflettori e nella vita di tutti i giorni. L'iniziativa, simpaticamente denominata "Allora stamm nguaiat!”, è nata in collaborazione con il club Spartani Salernitani e si terrà sabato 2 dicembre presso la sede del club Mai Sola ubicata a Fratte. Appuntamento alle ore 17:30.

Un paio d'ore di confronto e di racconto, in un clima di grande amicizia e aggregazione che consentirà di ricordare Fulvio De Maio con il sorriso sulle labbra, lui che di sorrisi ha saputo regalarne tanti con la sua proverbiale ironia. La moderatrice della serata sarà la giornalista Francesca De Simone.