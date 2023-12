LIVE | Fiorentina-Salernitana 2-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Fiorentina-Salernitana

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Bonaventura, Ikone; Beltran. A disposizione: Christensen, Vannucchi, Mina, Martinez Quarta, Parisi, Pierozzi, Lopez, Mandragora, Amatucci, Infantino, Gonzalez, Koaumè, Nzola. Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Bronn, Gyomber, Lovato, Sambia, Maggiore, Legowski, Martegani, Cabral, Dia, Simy, Botheim, Tchaouna. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Tremolada di Monza - assistenti: Bindoni e Tegoni. IV uomo:!La Penna. Var: Gariglio. Avar: Irrati

RETI: 5' pt rig. Beltran (F), 17' pt Sottil (F)

NOTE. Ammoniti: Ranieri (F). Angoli: 2-1. Recupero: 1' pt

46' - Duplice fischio: si va al riposo con la Fiorentina avanti 2-0 sulla Salernitana.

45' - 1' di recupero.

44' - Ammonito Ranieri per fallo su Bohinen.

41' - Azione personale di Kastanos che guadagna un buon calcio di punizione dal limite dell'area di rigore.

34' - Fiorentina ancora pericolosa con Beltran che calcia dal limite, palla a lato.

30' - Ci prova Biraghi dalla distanza, palla alta.

27' - Ancora Fiorentina! Angolo dalla sinistra, Beltran anticipa Mazzocchi ma Costil fa un miracolo ed evita il 3-0.

26' - Fiorentina ancora pericolosa: Bonaventura manda in porta Ikone che entra in area e tenta il tiro, Pirola riesce a salvare in angolo.

17' - GOL FIORENTINA - Eurogol di Sottil che mette a sedere Bohinen e poi fa partire un destro a giro che finisce all'incrocio.

16' - Fiorentina ad un passo dal 2-0 con un tiro a giro di Duncan, Costil vola e devia in angolo.

13' - La Salernitana prova a riorganizzarsi: Kastanos lancia Candreva che s'invola e calcia, Terracciano respinge. Ma la posizione di partenza del trequartista era irregolare.

9' - Ancora Fiorentina: traversone dalla sinistra, Ikone prova a colpire di testa ma la palla termina sul fondo.

7' - Fiorentina vicinissima al raddoppio: traversone dalla sinistra di Biraghi, Costil smanaccia, la palla arriva a Ikone che colpisce di testa, il portiere francese salva anche grazie ad una deviazione di Bradaric.

5' - GOL FIORENTINA - Beltran calcia sulla destra, Costil intuisce ma non riesce a parare.

4' - Rigore per la Fiorentina: Beltran inventa di tacco per Arthur che viene falciato da Pirola. Tremolada non ha dubbi ed indica il dischetto.

2' - Risponde la Salernitana in contropiede: Mazzocchi crossa per Ikwuemesi che controlla e calcia, Kayode devia in angolo.

2' - Occasione Fiorentina: Beltran scappa via a Fazio ed entra in area ma al momento della battuta viene contrastato per due volte, si salva la Salernitana.

1' - Si parte al Franchi: la Fiorentina dà il calcio d'inizio alla sfida.

Squadre in campo: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Salernitana.

IL PRE-GARA. Inzaghi conferma la squadra che ha battuto la Lazio: unica novità è Fazio, schierato al centro della difesa, al posto di Gyomber. Per il resto fiducia alla squadra che otto giorni fa ha conquistato il primo successo in stagione. Kastanos e Candreva saranno i trequartisti alle spalle di Ikwuemesi. Davanti a Cositl, insieme a Fazio ci saranno Pirola e Daniliuc. In mediana Bohinen e Coulibaly con Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. Novità nella Fiorentina: Italiano lancia dal 1' Ranieri in difesa e Bonaventura e Ikone alle spalle di Beltran.