"Operazione nostalgia" a giugno fa tappa allo stadio Arechi di Salerno L’annuncio degli organizzatori dell’evento dedicato al vecchio calcio

Nel tempo è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti del vecchio calcio. Un fenomeno che a giugno tornerà al Sud e, in particolare, allo stadio Arechi. Operazione Nostalgia ha annunciato che sabato 8 giugno le vecchie glorie del calcio italiano si confronteranno sul prato dello stadio Arechi.

"È ufficiale", si legge sulla pagina Facebook degli organizzatori. "Volevamo fortemente riportare il raduno al sud, finalmente ce l'abbiamo fatta, ora non deludeteci.

Sabato 8 giugno l'Arechi di Salerno ospiterà il raduno di Operazione Nostalgia. Siamo molto emozionati di riportare il nostro raduno in una bellissima piazza del sud e in uno stadio iconico come l'Arechi.

Condividete questa notizia, taggate qui sotto il vostro amico di Salerno, citofonate nelle palazzine dicendo che siete Rigobert Song, tutti devono sapere a Salerno e provincia che Operazione Nostalgia sta arrivando in città".