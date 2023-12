Salernitana, Milan annuncia: "Da domani la squadra andrà in ritiro" Le parole dell’ad ai tifosi: “Dobbiamo assolutamente restare in A, a gennaio saremo pronti”

"La squadra andrà in ritiro da domani per capire il senso della fatica e per ritrovare l’unione”. Lo ha annunciato Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana nel corso dell'inaugurazione del club Amici Granata di Mercato San Severino. La società, dunque, ha deciso di adottare la linea dura per provare a ricompattare il gruppo e a preparare al meglio la sfida contro il Bologna. Il ritiro, a differenza di quanto accaduto alla vigilia del match contro la Lazio, non dovrebbe essere svolto a Paestum. "Ovviamente non li stiamo portando in hotel a cinque stelle, da domani andranno in ritiro", ha spiegato Milan che ha poi parlato di futuro.

“Dobbiamo assolutamente restare in serie A - ha detto Milan parlando ai tifosi -. Il presidente è sempre attivo, informato su ciò che succede. A gennaio ci faremo trovare pronti. Non dobbiamo agire di pancia ma serve oculatezza e non rivoluzioni. Le prossime partite saranno importanti e ci auguriamo che la tifoseria ci possa essere vicino. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per portare più sostenitori all’Arechi".