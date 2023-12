Salernitana-Bologna: Ikwuemesi stringe i denti, Inzaghi va avanti con il 3-4-2-1 Assente soltanto Ochoa: i convocati dei granata in vista del match dell'Arechi

Ikwuemesi recupera e, salvo sorprese, partirà titolare nel match tra Salernitana e Bologna. L'unico assente in casa granata sarà, quindi, il portiere Ochoa che dovrà stare ai box per almeno altre due settimane. Pippo Inzaghi dovrebbe confermare il modulo ad albero di Natale, schierando Dia e Candreva alle spalle di Ikwuemesi. Se il nigeriano non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Simy. Resta da capire, invece, chi tra Daniliuc e Lovato completerà il trio difensivo che vedrà sicuramente protagonisti Gyomber e Fazio. In mediana, invece, accanto a Coulibaly potrebbe riavere una chance Maggiore.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Bologna.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi;

ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna.