LIVE | Salernitana-Bologna 0-2, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Bologna

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato (34' pt Tchaouna), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Fazio, Bronn, Sambia, Martegani, Bohinen, Maggiore, Kastanos, Cabral, Botheim, Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Kristiansen, Calafiori; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Aebischer, Lykogiannis, Lucumi, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Sozza di Seregno - assistenti: Scatragli e Bercigli - IV uomo: Di Marco - Var: Valeri/Avar: Maggioni

RETI: 9' pt, 20' pt Zirkzee (B)

NOTE. Ammoniti: Coulibaly (S), Tchaouna (S). Angoli: 2-1.

37' - Ammonito Tchaouna.

34' - Cambio nella Salernitana: esce Lovato, entra Tchaouna.

26' - Ammonito Coulibaly.

24' - Scambio tra Candreva e Dia, il senegalese ci prova dal limite ma la palla si perde a lato.

22' - Traversone dalla sinistra di Candreva, Mazzocchi prova l'inserimento ma non riesce a colpire.

20' - GOL SALERNITANA - Errore clamoroso di Lovato che sbaglia il retropassaggio e lancia a rete Zirkzee, l'olandese salta Costil in uscita e a porta vuota deposita la sfera in fondo al sacco.

17' - Prova a reagire la Salernitana: Candreva da punizione appoggia per Bradaric che dal cuore dell'area crossa, Skorupski con l'aiuto della difesa salva.

14' - Bologna ancora pericoloso con Moro che avanza palla al piede, arriva al limite e calcia: palla a lato.

9' - GOL BOLOGNA - Posh tira dal limite, Costil devia a lato, Zirkzee raccoglie il tap-in e a porta vuota deposita la palla in fondo al sacco.

5' - Primo pericolo per la porta della Salernitana: Moro serve in area Ferguson che da posizione defilata calcia a rete, Costil devia in angolo.

1' - Partiti all'Arechi: il Bologna gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Inzaghi conferma il 3-4-2-1 ma cambia pedine. In difesa, davanti a Costil, fiducia a Lovato, Gyomber e Pirola. In mediana è Legowski ad affiancare Coulibaly con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie esterne. Davanti Ikwuemesi parte dal 1' con Dia e Candreva a supporto. Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1 ma Thiago Motta lascia in panchina Lykogiannis, Lucumi ed Aebischer. Kristiansen affianca Beukema in difesa, Posh e Calafiori sono gli esterni. In mediana spazio a Moro e Freuler. Davanti Zirkzee stringe i denti e parte dal 1' con Ndoye, Ferguson e Saelemaekers a supporto.