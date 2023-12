Salernitana, gli ultras: "Senza confronto, nessun rispetto. Iervolino vigliacco" Lo zoccolo duro del tifo granata si scaglia contro il presidente

"Chi non accetta un confronto non merita rispetto. Iervolino vigliacco". È il messaggio postato in questi minuti sui social dai vari gruppi della Curva Sud Siberiano. Parole legate a quanto accaduto nel post-gara dí Salernitana-Bologna.

Il mancato confronto tra Danilo Iervolino e gli ultras della Salernitana, infatti, rischia di provocare una rottura netta tra città e proprietà. Al termine del match contro il Bologna, perso 2-1 dai granata, lo zoccolo duro del tifo si è spostato all'esterno della Tribuna, contestando squadra e proprietà. In particolare i tifosi hanno chiesto a gran voce un confronto a Iervolino, invitato dagli ultras a "metterci la faccia". Il presidente, però, è rimasto all'interno dell'Arechi. In un primo momento è stato l'amministratore delegato Maurizio Milan a tentare il dialogo con gli ultras. Ma lo zoccolo duro del tifo granata ha chiesto di poter parlare con Iervolino. Richiesta che è caduta nel vuoto e che, adesso, rischia di provocare una frattura netta tra la città e la proprietà. Che dopo due anni e mezzo di calcio a Salerno sta vivendo la prima, vera contestazione.