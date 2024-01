Salernitana, pietra in campo: arriva la stangata del Giudice sportivo Società punita anche per la presenza a bordo campo di una persona non autorizzata

Mano pesante del giudice sportivo che ha punito la Salernitana con due ammende, una da 40mila euro e una da 10mila euro. La sanzione è legata ai fatti avvenuti nel corso del match contro il Genoa che hanno fatto finire in diffida anche lo stadio Arechi. In caso di nuove intemperanze, dunque, potrebbe anche scattare la squalifica per l'impianto di via Allende.

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo:

Ammenda di € 40.000,00 con diffida: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.

Ammenda di € 10.000.00: alla Soc. SALERNITANA per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.